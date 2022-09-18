«Зло лечится только уничтожением». Ермак перечислил, что необходимо для победы над Россией 18 сентября, 14:07 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что договариваться с россиянами абсурдно и рассказал, что именно необходимо Украине, чтобы одержать победу.

«Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно», – написал Ермак в Twitter.



По словам руководителя ОП, для победы Украине необходимы:



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санкции против России;

военное превосходство;

признание России государством-спонсором терроризма;

дальнобойные боеприпасы для РСЗО;

паритет в вооружении и симметричный ответ.

«Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло», – добавил Ермак.



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