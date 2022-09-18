«Зло лечится только уничтожением». Ермак перечислил, что необходимо для победы над Россией

18 сентября, 14:07
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Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что договариваться с россиянами абсурдно и рассказал, что именно необходимо Украине, чтобы одержать победу.

«Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно», – написал Ермак в Twitter.

По словам руководителя ОП, для победы Украине необходимы:

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  • санкции против России;
  • военное превосходство;
  • признание России государством-спонсором терроризма;
  • дальнобойные боеприпасы для РСЗО;
  • паритет в вооружении и симметричный ответ.

«Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло», – добавил Ермак.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Андрей Ермак Война России против Украины

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