«Зло лечится только уничтожением». Ермак перечислил, что необходимо для победы над Россией
Андрей Ермак (Фото:ОПУ)
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что договариваться с россиянами абсурдно и рассказал, что именно необходимо Украине, чтобы одержать победу.
«Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно», – написал Ермак в Twitter.
По словам руководителя ОП, для победы Украине необходимы:
- санкции против России;
- военное превосходство;
- признание России государством-спонсором терроризма;
- дальнобойные боеприпасы для РСЗО;
- паритет в вооружении и симметричный ответ.
«Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло», – добавил Ермак.
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