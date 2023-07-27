Ермак провел телефонный разговор с Салливаном 27 июля, 02:34 Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк / Reuters)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом говорится на сайте ОП.



Отмечается, что Ермак обсудил с американской стороной ситуацию на фронте и меры, реализуемые силами обороны для освобождения украинских земель от российских захватчиков.

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Кроме этого, он рассказал Салливану о недавних российских атаках по историческому центру Одессы и портовой инфраструктуре Украины. Ермак отметил необходимость усиления системы ПВО для защиты украинцев и недопущения разрушения экспортного потенциала страны.

«Стороны отметили важность продолжения поиска путей помощи Украине в экспорте зерна на мировой рынок, в частности в страны Глобального Юга», — отмечается в публикации.

Также Салливан и Ермак продолжили консультации относительно долгосрочных «гарантий безопасности» для Украины и обсудили процесс заключения двусторонних соглашений со странами-партнерами в рамках совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Собеседники обсудили реализацию Формулы мира президента Владимира Зеленского и возможности для проведения будущего Глобального саммита мира», — говорится в публикации.

Ермак поблагодарил США за вчерашний пакет оборонной помощи, а также обсудили подготовку украинских пилотов на F-16.