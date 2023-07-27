Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

27 июля, 02:34
Поделиться:
Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк / Reuters)

Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк / Reuters)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом говорится на сайте ОП.

Отмечается, что Ермак обсудил с американской стороной ситуацию на фронте и меры, реализуемые силами обороны для освобождения украинских земель от российских захватчиков.

Видео дня

Кроме этого, он рассказал Салливану о недавних российских атаках по историческому центру Одессы и портовой инфраструктуре Украины. Ермак отметил необходимость усиления системы ПВО для защиты украинцев и недопущения разрушения экспортного потенциала страны.

Читайте также:

Истребитель F-35 (Фото:U.S. Air Force) После российской атаки США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-35

«Стороны отметили важность продолжения поиска путей помощи Украине в экспорте зерна на мировой рынок, в частности в страны Глобального Юга», — отмечается в публикации.

Также Салливан и Ермак продолжили консультации относительно долгосрочных «гарантий безопасности» для Украины и обсудили процесс заключения двусторонних соглашений со странами-партнерами в рамках совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Собеседники обсудили реализацию Формулы мира президента Владимира Зеленского и возможности для проведения будущего Глобального саммита мира», — говорится в публикации.

Читайте также:
Джон Хербст
Джон Хербст
Путин хочет запугать Запад. Что будет с наступлением ВСУ и помощью США

Ермак поблагодарил США за вчерашний пакет оборонной помощи, а также обсудили подготовку украинских пилотов на F-16.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Украина-США Андрей Ермак Джейк Салливан Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X