Ермак объяснил, почему РФ атаковала Киев во время визита африканской делегации

16 июня, 13:50
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Киев (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Киев (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Ракетная атака России на Киев в пятницу, 16 июня, свидетельствует о готовности российского диктатора Владимира Путина пренебрегать безопасностью иностранных лидеров, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Именно в этот день в украинскую столицу прибыли лидеры африканских стран.

Голова ОП написав у Telegram, що на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто, оскільки тенденція зберігалась і під час візиту президента США Джо Байдена та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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Він зазначив, що світ має зрозуміти, що зараз необхідна консолідація і максимально жорстка позиція щодо Росії, для того, щоб «показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку та діє терористичними методами».

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Єрмак також додав, що потрібно об‘єднатися навколо Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським і обговорити подальші кроки на Глобальному саміті миру.

«Лише сильна дипломатія та сильна позиція може покласти край тероризму Росії. Бо це стосується кожного, кожної держави, яка хоче існувати і зберегти світовий порядок», — наголосив він.

Раніше Reuters повідомляв, що лідери африканських країн мають намір запропонувати мирний план, який передбачає відведення частини російських військ із України в обмін на призупинення дії ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та послаблення санкцій.

Удень у п’ятницю, 16 червня, РФ завдала нового масованого удару по Україні. Росіяни запустили по столиці крилаті та балістичні ракети, на підльоті до Києва і над містом збили 12 ракет: шість Калібрів і шість Кинджалів.

Це наймасштабніший удар по Києву за останні тижні.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   ЮАР Андрей Ермак Война России против Украины ракетная атака

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