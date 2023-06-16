Ермак объяснил, почему РФ атаковала Киев во время визита африканской делегации 16 июня, 13:50 Киев (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Ракетная атака России на Киев в пятницу, 16 июня, свидетельствует о готовности российского диктатора Владимира Путина пренебрегать безопасностью иностранных лидеров, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Именно в этот день в украинскую столицу прибыли лидеры африканских стран.

Голова ОП написав у Telegram, що на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто, оскільки тенденція зберігалась і під час візиту президента США Джо Байдена та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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Він зазначив, що світ має зрозуміти, що зараз необхідна консолідація і максимально жорстка позиція щодо Росії, для того, щоб «показати силу державі, яка підриває глобальну безпеку та діє терористичними методами».

Єрмак також додав, що потрібно об‘єднатися навколо Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським і обговорити подальші кроки на Глобальному саміті миру.

«Лише сильна дипломатія та сильна позиція може покласти край тероризму Росії. Бо це стосується кожного, кожної держави, яка хоче існувати і зберегти світовий порядок», — наголосив він.

Раніше Reuters повідомляв, що лідери африканських країн мають намір запропонувати мирний план, який передбачає відведення частини російських військ із України в обмін на призупинення дії ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та послаблення санкцій.

Удень у п’ятницю, 16 червня, РФ завдала нового масованого удару по Україні. Росіяни запустили по столиці крилаті та балістичні ракети, на підльоті до Києва і над містом збили 12 ракет: шість Калібрів і шість Кинджалів.



Це наймасштабніший удар по Києву за останні тижні.

