«Примитивность российского шантажа во всем». В МИД и Офисе президента прокомментировали выход РФ из «зерновой инициативы»

29 октября, 19:10
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Россия под фальшивым поводом заявила о выходе по «зерновой инициативе» (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Россия под фальшивым поводом заявила о выходе по «зерновой инициативе» (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Украинская сторона отмечает, что Россия делает это под ложным предлогом.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал действия Москвы «продовольственным шантажом» и отметил, что заявления о «теракте» в Севастополе являются выдумкой.

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«Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о „грязной бомбе“, над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — написал Ермак в соцсетях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия блокирует зерновую инициативу под ложным предлогом.

«Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательства», — написал Кулеба в Twitter.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1586378441548759042

Спикер президента Сергей Никифоров добавил, что Украина ожидает реакцию Турции и ООН на российские заявления о выходе из «зерновой инициативы».

«Украина не подписывала с РФ никаких „зерновых соглашений“. Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов», — сообщил Никифоров в комментарии Сусільному.

Вечером в субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Причиной этого россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора.

Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?

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Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и Минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отбивают российские корабли».

Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты».

Однако позже в минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил «незначительные повреждения» морской тральщик Иван Голубец.

В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

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В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

В Минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота, назвав ее «терактом». Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности британцев к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали фальшивыми заявлениями эпического масштаба.

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон, которые проверяют грузы и персонал, в том числе на наличие оружия.

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Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые обеспечивают экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

Согласно соглашению, «вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины», а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники «не могут приближаться к гуманитарному коридору».

Зерновой коридор заработал 1 августа — тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продлена.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Севастополь Украина-Россия Турция ООН Черное море МИД Украины Министерство обороны РФ Зерно Минобороны РФ Черноморский флот РФ МЗС РФ Дмитрий Кулеба Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины Фрегат Адмирал Макаров экспорт зерна

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