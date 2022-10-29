«Примитивность российского шантажа во всем». В МИД и Офисе президента прокомментировали выход РФ из «зерновой инициативы» 29 октября, 19:10 Россия под фальшивым поводом заявила о выходе по «зерновой инициативе» (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Украинская сторона отмечает, что Россия делает это под ложным предлогом.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал действия Москвы «продовольственным шантажом» и отметил, что заявления о «теракте» в Севастополе являются выдумкой.

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«Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о „грязной бомбе“, над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — написал Ермак в соцсетях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия блокирует зерновую инициативу под ложным предлогом.

«Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательства», — написал Кулеба в Twitter.

Спикер президента Сергей Никифоров добавил, что Украина ожидает реакцию Турции и ООН на российские заявления о выходе из «зерновой инициативы».

«Украина не подписывала с РФ никаких „зерновых соглашений“. Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов», — сообщил Никифоров в комментарии Сусільному.

Вечером в субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Причиной этого россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора.



Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?

Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и Минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отбивают российские корабли».

Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты».

Однако позже в минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил «незначительные повреждения» морской тральщик Иван Голубец.



В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».



В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.



В Минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота, назвав ее «терактом». Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности британцев к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали фальшивыми заявлениями эпического масштаба.

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон, которые проверяют грузы и персонал, в том числе на наличие оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые обеспечивают экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

Согласно соглашению, «вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины», а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники «не могут приближаться к гуманитарному коридору».

Зерновой коридор заработал 1 августа — тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продлена.