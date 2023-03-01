Телефонный разговор. Ермак и Салливан обсудили оборону Бахмута и атаки вражеских дронов-камикадзе 1 марта, 10:39 Андрей Ермак и Джейк Салливан (Фото:www.president.gov.ua)

В среду, 1 марта глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом говорится в сообщении Ермака в Twitter.

«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном», — сказано в сообщении.

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Стороны обсудили ситуацию на фронте, в том числе оборону Бахмута, и недавние атаки вражеских дронов-камикадзе на объекты на территории Украины.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия уже проиграла войну против Украины и не сможет захватить Киев.

По его словам, США со своей стороны сделают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь.