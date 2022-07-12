«Играет в политику». Ермак должен уйти в отставку — конгрессвумен Спартц

12 июля, 07:19
Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/facebook.com)

Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/facebook.com)

Конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

В опубликованном на своем сайте заявлении Спартц отмечает, что после визита в Украину она осталась «разочарована, узнав, что вместо того, чтобы поддерживать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев фактически во главе с Андреем Ермаком играет в политику».

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«Кроме того, у Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО», — написала Спартц.

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По ее словам, вместо того, чтобы «развеять опасения, которые я нарушила на прошлой неделе, Ермак начал клеветническую кампанию против меня».

«Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно», — подчеркнула политик.

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Ранее Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

В МИД Украины резко раскритиковали ее обращение, назвав его «попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды» и «циничной манипуляцией».

Позже Спартц снова призвала Украину серьезно рассмотреть ее заявление относительно Ермака и привела конкретные обвинения.

Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле 2022 года Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Офис президента Украины Андрей Ермак Виктория Спартц

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