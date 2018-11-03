03 ноября 2018, суббота

Эрдоган заявил, что Турция осуждает незаконную аннексию Крыма Россией

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Встреча Эрдогана и Порошенко
Петр Порошенко/Twitter

Встреча Эрдогана и Порошенко

На встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Об этом сообщает Украинская правда.

Президент Турции добавил, что его страна поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность и политическое единство Украины. Также он отметил, что Турция будет продолжать охранять права и интересы крымских татар - как тех, кто остался на территории Крыма, так и тех, кто был вынужден переехать из этого региона.

В свою очередь, Порошенко в своем Twitter выразил благодарность президенту Эрдогану за твердую позицию относительно непризнания незаконную аннексию Крыма и осуждения агрессии РФ на Востоке Украины.

Напомним, что в субботу, 3 ноября Петр Порошенко посетил Турцию, где провел переговоры с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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