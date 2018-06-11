Эрдоган пригрозил Австрии последствиями из-за анонсированного закрытия мечетей и высылки имамов

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Австрии последствиями из-за планов Вены закрыть семь мечетей и выслать по меньшей мере 40 имамов.

По словам Эрдогана, решение канцлера Австрии Себастьяна Курца может ему "дорого стоить".

"Вы еще молоды, и вам нужен опыт. Ваше неопытное поведение может вам дорого стоить", - цитирует Эрдогана Hurriyet Daily news.

Президент Турции считает, что решение властей Австрии может стать началом "новых крестовых походов". Эрдоган призвал Запад, и в частности, Германию "поставить канцлера Австрии на место".

"В противном случае ситуация может выйти из-под контроля. Мы можем предпринять несколько шагов в ответ…", - заявил Эрдоган.

8 июня власти Австрии в рамках борьбы с радикальным политическим исламом заявили о намерении выдворить нескольких имамов и закрыть семь мечетей. Речь идет о закрытии мечети турецких националистов в Вене и роспуске организации "Арабская религиозная община", которой принадлежат шесть мечетей.

По словам главы МВД Австрии Герберта Кикла, представляющего праворадикальную Австрийскую партию свободы, это "только начало". В общем чиновники планируют проверить 60 из 260 имамов Австрии.