05 октября 2018, пятница

Эрдоган предложил провести в Турции референдум о вступлении в ЕС

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Эрдоган хочет узнать мнение турецкого народа

Эрдоган хочет узнать мнение турецкого народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил идею проведения в стране референдума, на котором граждане страны смогут сказать, поддерживают ли они вступление Турции в Европейский союз.

Он напомнил также, что Турция подала заявку еще в 1987 году и обвинил руководство ЕС в затягивании процесса, передает Интерфакс-Украина.

"Мы можем обратиться к 81 млн граждан и посмотреть, какое решение примет этот 81 млн человек. Мы обсудим этот вопрос, если будет принято решение "за", то мы незамедлительно предпримем шаги", - заявил Эрдоган.

Напомним, в июне 2018 года Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором сообщается о приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

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