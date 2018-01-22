Эрдоган пообещал быстрое завершение военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет скорейшего завершения операции Оливковая ветвь против курдских YPG (Отрядов народной самообороны) на севере Сирии, передает DW.

"Мы завершим эту операцию, на то Божья воля, в ближайшее время", - сказал Эрдоган.

Турецкий президент также пригрозил, что вооруженные силы его страны "уничтожат" представителей подразделений YPG, которые "не должны надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию".

По словам Эрдогана, трое курдских группировок - PKK (Рабочей партии Курдистана), PYD и YPG ( Отряды народной самообороны) - будут преодолены, пока от них ничего не останется.

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Напомним, Турция начала наземную операцию в сирийском Африне.

Ранее сообщалось, что 19 января Турция начала обстрелы курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По населенным пунктам было выпущено около 70 снарядов.

20 января турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.