Эрдоган назвал удар по Сирии соответствующим и обсудил его с Макроном

Эрдоган пообещал поддерживать контакт в связи ситуацией в Сирии с лидерами США и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 апреля приветствовал авиаудары США, Великобритании и Франции против режима Башара Асада в Сирии.

"Мы считаем операцию соответствующей", - заявил Эрдоган в ходе шестого очередного районного съезда правящей партии Справедливость и развитие, передает турецкое государственное агентство Anadolu.

Он также пообещал поддерживать контакт в связи с ситуацией в Сирии с лидерами США и России.

Агентство со ссылкой на источник близкий к президенту Турции также сообщило, что 14 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме воздушных атак против режима Башара Асада в Сирии, они обсудили "двусторонние и региональные проблемы".

Агентство отмечает, что президент Франции поделился информацией с Эрдоганом о последних авианалетах сирийского режима.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае. Однако Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.