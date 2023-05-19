«Нуждаются друг в друге». У Турции «особые» отношения с Россией и Путиным — Эрдоган 19 мая, 14:07 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции «особые» и растущие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Мы не в том состоянии, чтобы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада», — сказал Эрдоган в интервью CNN.

По его словам, Турция — сильное государство, и у него «позитивные отношения с Россией».

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«Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях», — добавил он.

Эрдоган является лидером в президентской гонке в Турции, где 28 мая пройдет второй тур голосования. Он и его главный соперник, Кемаль Киличдароглу, расходятся по ряду вопросов внешней политики, включая дипломатию с Западом и Россией.

Киличдароглу пообещал исправить многолетнюю напряженную дипломатию с Западом.

Он также заявил, что не будет стремиться подражать отношениям Эрдогана с Путиным, основанным на личностных качествах, и вместо этого перестроит отношения Анкары с Москвой на «государственные».