Эрдоган заявил о готовности мирно решить спорные вопросы с Грецией Сегодня, 21:32 27 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Алексис Ципрас и Реджеп Эрдоган Анадолу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание урегулировать существующие конфликты с Грецией путем конструктивного диалога.

Об этом он заявил во вторник, 5 февраля, по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Анкаре, передает Анадолу.

По словам Эрдогана, решение существующих между странами проблем должно основываться на принципе справедливости и мирным путем.

В свою очередь Ципрас ответил, что удовлетворен "открытыми" каналами связи с Эрдоганом. "Благодаря этому мы можем сделать еще более конструктивные шаги", - добавил он.

В отношениях между Турцией и Грецией существует ряд нерешенных вопросов. Один из них - споры о точном прохождении границы. Согласно Лозаннскому договору от 1923 года, Греция получила почти все острова в Эгейском море у побережья Турции. Анкара ставит под сомнение греческий суверенитет островов.

Кроме территориальных вопросов в море и этнически разделенного Кипра, Турция обвиняет власти Греции в "предоставлении убежища преступникам" – турецким спецназовцам, которые сбежали в Грецию на военном вертолете после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.