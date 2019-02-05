Эрдоган заявил о готовности мирно решить спорные вопросы с Грецией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил
желание урегулировать существующие конфликты с Грецией путем конструктивного диалога.
Об этом он заявил во вторник, 5 февраля, по итогам
переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Анкаре, передает
Анадолу.
По словам Эрдогана, решение существующих между
странами проблем должно основываться на принципе справедливости и мирным путем.
В свою очередь Ципрас ответил, что удовлетворен
"открытыми" каналами связи с Эрдоганом. "Благодаря этому мы
можем сделать еще более конструктивные шаги", - добавил он.
В отношениях между Турцией и Грецией существует ряд нерешенных вопросов. Один из них - споры о точном прохождении границы. Согласно Лозаннскому договору от 1923 года, Греция получила почти все острова в Эгейском море у побережья Турции. Анкара ставит под сомнение греческий суверенитет островов.
Кроме территориальных вопросов в море и этнически разделенного Кипра, Турция обвиняет власти Греции в "предоставлении убежища преступникам" – турецким спецназовцам, которые сбежали в Грецию на военном вертолете после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.