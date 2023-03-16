Эрдоган подтвердил, что поддержит вступление Финляндии в НАТО

16 марта, 00:16
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен поддержать вступление Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что турецкий парламент закроет свои сессии в середине апреля перед общенациональными выборами 14 мая. К тому моменту Эрдоган намерена передать заявку Финляндии на ратификацию.

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«Господин президент Финляндии прибудет в Турцию в пятницу, и мы встретимся. После этого мы выполним наше обещание», – заявил Эрдоган.

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9 марта Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их вступления в НАТО.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Турция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган

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