Эрдоган заявил, что Турция может «порвать с ЕС» при необходимости 16 сентября, 23:07 Эрдоган заявил, что Турция может «порвать с ЕС» (Фото:Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны «порвать» с ЕС, если это будет необходимо. Так он отреагировал на критический доклад Европарламента по Турции.

«ЕС пытается оторваться от Турции. Мы сделаем свои оценки против этих событий, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС», — сказал Эрдоган журналистам перед поездкой в США, сообщает Reuters.

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В отчете Европарламента, обнародованном в начале этой недели, сказано, что процесс вступления Турции в ЕС не может возобновиться при нынешних обстоятельствах. Поэтому в документе рекомендуется изучать «параллельную и реалистичную структуру» для связей ЕС с Анкарой.

Турция была официальным кандидатом на вступление в ЕС в течение 24 лет, но переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Брюсселя относительно нарушений прав человека и уважения к верховенству права в Турции.

В июле Эрдоган требовал проложить путь для Турции в ЕС, после чего Турция разблокирует вступление Швеции в НАТО.