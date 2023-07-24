Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад для завершения войны, развязанную Россией 24 июля, 23:58 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Турция готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hürriyet.

«7 июля мы принимали у себя президента Украины Владимира Зеленского и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня», — говорится в сообщении.

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По словам Эрдогана, он поделился с ним своими предложениями по прекращению войны, которую развязала Россия против Украины.

«Мы еще раз подчеркнули, что готовы внести свой вклад в это дело», — добавил президент Турции.

7 июля президент Владимир Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции.

21 июля они провели телефонные переговоры. Главной темой было продление действия зернового соглашения.

Ранее в этот день Эрдоган говорил, что планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос возвращения РФ к зерновой сделке.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Несколько ночей подряд оккупанты атакуют южные регионы Украины — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы.

Зеленский говорил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.