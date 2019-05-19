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Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с РФ производить С-500

19 мая, 03:58
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Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с РФ производить С-500 - фото

militaryarms.ru

Зенитно-ракетный комплекс С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет совместно с Россией производить зенитно-ракетные комплексы С-500.

Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Эрдоган также назвал решенным вопрос о поставках российских ЗРКС-400 и выразил надежду, что американские истребители F-35 также поступят на вооружение турецкой армии.

«Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет», — заявил Эрдоган.

Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

По данным СМИ, администрация президента США также предложила Турции отложить приобретение российских ЗРКС-400 до 2020 года. Но в МИД Турции опровергли идею о переносе поставок.

Из-за договоренностей Анкары с Россией Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.

Теги:   F-35 Lightning II Россия С-400 ЗРК С-400 Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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