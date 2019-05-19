Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с РФ производить С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет совместно с Россией производить зенитно-ракетные комплексы С-500.
Об этом сообщает газета Daily Sabah.
Эрдоган также назвал решенным вопрос о поставках российских ЗРКС-400 и выразил надежду, что американские истребители F-35 также поступят на вооружение турецкой армии.
«Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет», — заявил Эрдоган.
Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.
Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.
По данным СМИ, администрация президента США также предложила Турции отложить приобретение российских ЗРКС-400 до 2020 года. Но в МИД Турции опровергли идею о переносе поставок.
Из-за договоренностей Анкары с Россией Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.