«Я верю его словам». Эрдоган заявил, что Путин «хочет скорейшего окончания» войны России против Украины 19 сентября, 08:27 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы «хочет скорейшего окончания» войны России против Украины.

«Совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго. И на то, что война закончится как можно скорее, мы бы очень надеялись. И господин Путин действительно стоит на стороне скорейшего окончания этой войны», — сказал он в интервью PBS.

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Отвечая на вопрос журналистки, почему он решил, что Путин хотел бы закончить войну, так как «ничто из того, что мы видели на поле боя, не указывает на это», Эрдоган сказал:

«Я просто принимаю во внимание слова лидера. А господин Путин стоит на стороне скорейшего окончания этой войны. Это то, что он сказал. И я верю его словам», — добавил Эрдоган.

По словам президента Турции, «насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия».

«Последние 50 лет мы ждали у порога Евросоюза, и в данный момент я доверяю России так же, как и Западу», — сказал он.

В понедельник, 4 сентября, Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Путин после встречи с Эрдоганом заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, однако только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

В то же время Эрдоган сказал, что "Украина должна смягчить свою позицию", чтобы зерновое соглашение было восстановлено.