Отменил встречу. Эрдоган заявил, что премьер Греции Мицотакис для него «больше не существует» 24 мая, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Раджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис для него «больше не существует», а планируемая встреча с ним будет отменена.

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Об этом сообщает ВВС.

Эрдоган считает, что Мицотакис ведет деятельность, которая наносит Турции вред.

По мнению Эрдогана, в ходе своего визита в США Мицотакис попытается заблокировать сделку по продаже Турции американских истребителей F-16.

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«Для меня больше не существует никого по имени Мицотакис», — сказал Эрдоган.

По его словам, никаких рабочих встреч с греческим лидером больше не будет.

На прошлой неделе Кириакос Мицотакис призвал американский Конгресс оставить в силе запрет на участие Турции в программе закупок истребителя следующего поколения F-35.

Запрет ввели после того, как в 2019 году Турция купила у страны-агрессора РФ систему ПВО С-400. Сейчас Белым Дом рассматривает возможность его отменить.

Ранее Эрдоган называл «ошибкой» принятие Греции в НАТО.

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