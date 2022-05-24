Отменил встречу. Эрдоган заявил, что премьер Греции Мицотакис для него «больше не существует»
Раджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис для него «больше не существует», а планируемая встреча с ним будет отменена.
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Об этом сообщает ВВС.
Эрдоган считает, что Мицотакис ведет деятельность, которая наносит Турции вред.
По мнению Эрдогана, в ходе своего визита в США Мицотакис попытается заблокировать сделку по продаже Турции американских истребителей F-16.
«Для меня больше не существует никого по имени Мицотакис», — сказал Эрдоган.
По его словам, никаких рабочих встреч с греческим лидером больше не будет.
На прошлой неделе Кириакос Мицотакис призвал американский Конгресс оставить в силе запрет на участие Турции в программе закупок истребителя следующего поколения F-35.
Запрет ввели после того, как в 2019 году Турция купила у страны-агрессора РФ систему ПВО С-400. Сейчас Белым Дом рассматривает возможность его отменить.
Ранее Эрдоган называл «ошибкой» принятие Греции в НАТО.
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