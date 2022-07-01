«Если откажутся от своих обещаний». Турция все еще может заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО — Эрдоган

1 июля, 16:15
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара все еще может заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если две страны не смогут полностью оправдать его ожидания.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, если две скандинавские страны откажутся от своих обещаний, парламент Турции может отказаться ратифицировать соглашение, достигнутое во вторник, 28 июня.

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«Во-первых, Швеция и Финляндия должны выполнить свои обязанности, и они уже есть в тексте… Но если они их не выполнят, то, конечно, мы ни за что не отправим это в наш парламент», — сказал он.

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28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

https://www.youtube.com/watch?v=uRr8h9PqqrY&t=9s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Турция Швеция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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