Турция может согласовать заявку Финляндии на вступление в НАТО раньше, чем Швеции. Эрдоган требует выдать «террористов» 29 января, 23:37 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне нарастающей напряженности в отношениях со Стокгольмом.



Об этом сообщает Reuters.

29 января Эрдоган заявил, что Турция передала Швеции список из 120 человек и попросила выдать «террористов» Анкаре. Это часть трехстороннего меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Стокгольм, в частности, должен выдавать Турции тех, кого страна обвиняет в террористической деятельности. Анкара заявляет, что Швеция скрывает боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

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«Мы можем донести до Финляндии другое сообщение [относительно их заявки на вступление в НАТО], и Швеция будет шокирована, когда увидит наше сообщение. Но Финляндия не должна повторить ошибку Швеции[…] Если вы их ["террористов"] не выдадите, то извините за это», — сказал Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто заявил, что Хельсинкам, возможно, придется рассмотреть вариант вступления в НАТО отдельно, если Турция заблокирует заявку Швеции из-за антитурецких протестов в Стокгольме, пишет Yle. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что «не было никакого предложения» оценивать членство Швеции и Финляндии в НАТО по отдельности.

В Стокгольме 21 января прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран — Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что к этому может быть причастна Россия, чтобы сорвать вступление Швеции в НАТО. The Telegraph писал, что одним из организаторов акции, на которой датско-шведский политик Расмус Палудан сжег книгу, оказался сторонник РФ. Несмотря на рост напряженности, Швеция надеется на вступление в НАТО летом.