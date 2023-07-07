Эрдоган после переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным — СМИ

7 июля, 12:38
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после запланированных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским может встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкий канал A Haber.

6 июля американское агентство Bloomberg сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский встретится в турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Лидеры стран обсудят зерновое соглашение.

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На этой неделе Зеленский с визитом уже посетил Болгарию и Чехию, он встречался с руководством стран.

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Турция и лично Эрдоган выступают посредниками между Киевом и Москвой с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.

На территории страны также ведутся переговоры касательно действия зернового соглашения по экспорту украинского продовольствия. Соглашение систематически блокирует российская сторона.

Эрдоган систематически проводит телефонные переговоры с Зеленским и Путиным. Последние такие состоялись в начале текущего года.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский

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