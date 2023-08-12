В конце августа или в начале сентября. Эрдоган планирует провести встречу с Путиным — СМИ
Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным уже в ближайшее время (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в конце августа или в начале сентября, пишет A Haber со ссылкой на источники.
По данным издания, именно турецкий президент ожидает визита Путина в Турцию. Однако источники не исключают, что сам Эрдоган может посетить РФ.
Точной даты встречи двух лидеров пока не называют. По информации медиа, она состоится в конце августа или в начале сентября.
28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.
Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».
В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.
2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа.
9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.