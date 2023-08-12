В конце августа или в начале сентября. Эрдоган планирует провести встречу с Путиным — СМИ 12 августа, 17:47 Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным уже в ближайшее время (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в конце августа или в начале сентября, пишет A Haber со ссылкой на источники.

По данным издания, именно турецкий президент ожидает визита Путина в Турцию. Однако источники не исключают, что сам Эрдоган может посетить РФ.

Точной даты встречи двух лидеров пока не называют. По информации медиа, она состоится в конце августа или в начале сентября.

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28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры о продлении зерновой сделки.

Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».

В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.