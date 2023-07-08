Эрдоган заявил, что в августе Путин посетит Турцию 8 июля, 10:49 Эрдоган хочет обсудить с Путиным «зерновой договор» и обмен пленными между Украиной и РФ (Фото:Alexander Demyanchuk/Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал на август визит в страну российского диктатора Владимира Путина, находящегося в международном розыске за похищения украинских детей.

Об этом он заявил в пятницу, 7 июля.

По словам Эрдоган, среди тем, которые он намерен обсудить с Путиным, будут российская агрессия против Украины, обмен пленными между Киевом и Москвой, а также так называемый «зерновое соглашение», которое он хочет продлить на еще, минимум, два года.

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«Путин посетит Турцию в следующем месяце. У нас будет возможность снова обсудить этом вопрос с глазу на глаз… Это один из важнейших вопросов на нашей повестке дня — как в телефонной дипломатии, так и во время личной встречи, которая состоится в следующем месяце», — цитирует его агентство Anadolu.

Накануне, 7 июля, Эрдоган встретился с прибывшим в Турцию президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров стало освобождение бойцов Сил обороны, находящихся в плену РФ.