Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации членства Финляндии в НАТО 1 апреля, 20:09 Эрдоган утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО (Фото:Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение турецкого парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Как пишет финское издание Yle, соответствующий закон об утверждении протокола о вступлении Финляндии в НАТО появился на сайте турецкой Официальной газеты в субботу, 1 апреля.

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Фото: Yle

Таким образом, процесс получился почти «молниеносным», пишет издание. У Эрдогана было 15 дней, чтобы утвердить это решение. Для сравнения, когда в НАТО в 2020 году принимали Северную Македонию, после решения парламента до момента утверждения президентом прошло две недели.

Теперь остался последний формальный шаг в процедуре ратификации — Турция должна передать соответствующий документ в Вашингтон.

В ночь на 31 марта парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг после этого заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни.

За несколько дней до этого вступление Финляндии в НАТО ратифицировало и венгерский парламент.

В то же время перспективы одобрения вступления Швеции, до сих пор ожидающей согласия Венгрии и Турции, остаются неопределенными.



Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех стран-членов НАТО.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции, на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.