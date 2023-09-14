Эрдоган утвердил кандидатуру нового посла Турции в Украине
Мустафа Левент Бильген (Фото:Anadolu)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил назначение Мустафы Левента Билгена на должность посла в Украине.
Об этом говорится в официальном сообщении о назначении, опубликованном в четверг, 14 сентября.
16 июня сообщалось, что министерство иностранных дел Турции назначило Мустафу Левента Бильгена новым послом в Украине.
Кто такой Мустафа Левент Бильген: коротко
Посол Мустафа Левент Билген получил степень бакалавра в США на факультете менеджмента Университета Джорджа Мейсона в области делового администрирования. Также он получил степень магистра в области международного бизнеса и транзакций на факультете гуманитарных и социальных наук того же университета.
Билген начал работать в Министерстве иностранных дел Турции с 1995 года. В 2007—2009 годах был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Тахсина Бурджуоглу, в 2009—2011 годах был генеральным консулом-основателем в Торонто.
С 2011 по 2014 год был генеральным консулом в Нью-Йорке, а с декабря 2014 года по 1 октября 2016 — занимал должность посла в Абу-Даби.
С 2017 года он является советником Государственного департамента Турции. С 2018 по 2019 год он был советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей по иностранным делам.