Эрдоган утвердил кандидатуру нового посла Турции в Украине 14 сентября, 19:06 Мустафа Левент Бильген (Фото:Anadolu)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил назначение Мустафы Левента Билгена на должность посла в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении о назначении, опубликованном в четверг, 14 сентября.

16 июня сообщалось, что министерство иностранных дел Турции назначило Мустафу Левента Бильгена новым послом в Украине.

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Кто такой Мустафа Левент Бильген: коротко

Посол Мустафа Левент Билген получил степень бакалавра в США на факультете менеджмента Университета Джорджа Мейсона в области делового администрирования. Также он получил степень магистра в области международного бизнеса и транзакций на факультете гуманитарных и социальных наук того же университета.

Билген начал работать в Министерстве иностранных дел Турции с 1995 года. В 2007—2009 годах был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Тахсина Бурджуоглу, в 2009—2011 годах был генеральным консулом-основателем в Торонто.

С 2011 по 2014 год был генеральным консулом в Нью-Йорке, а с декабря 2014 года по 1 октября 2016 — занимал должность посла в Абу-Даби.

С 2017 года он является советником Государственного департамента Турции. С 2018 по 2019 год он был советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей по иностранным делам.