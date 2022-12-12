Конфликт двух членов НАТО. Эрдоган заявил, что турецкие ракеты могут достичь Афин, если Греция «не успокоится» 12 декабря, 13:37 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:MAST IRHAM / POOL/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие ракеты могут достичь Афин, если они «не успокоятся».

Об этом сообщает Politico.

«Теперь мы начали производить собственные ракеты. Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите Тайфун, греки пугаются и говорят: „Она ударит по Афинам“. Ну, конечно, ударит», — заявил он.

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Тайфун — это баллистическая ракета малой дальности, разработанная Турцией. Ракета, которая была испытана в октябре над Черным морем и поразила цель на расстоянии около 560 километров, более чем вдвое превышает дальность нынешних ракет в арсенале Турции.

«Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем. Она должна что-то сделать», — сказал Эрдоган.

Турция и Греция, которые являются членами НАТО, имеют историю длительных споров по ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и споры по местному воздушному пространству.

Однако в последние месяцы Турция усилила свою риторику против Греции, поскольку считает, что на греческих островах Эгейского моря, недалеко от береговой линии Турции, продолжается военное наращивание.

Афины же заявляют, что им необходимо оградить острова, многие из которых расположены у турецкого побережья, от потенциальной атаки военных десантных кораблей Турции.

Кроме того, Греция предоставила американским военным неограниченный доступ к ключевым базам в обновленном соглашении о взаимном оборонном сотрудничестве. Это вызвало критику со стороны Турции.

Эрдоган прекратил все двусторонние переговоры с Грецией в мае 2021 года, после того как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал США заблокировать продажу оружия Турции.

Ранее Греция призвала своих западных союзников положить конец агрессивной риторике Турции.

