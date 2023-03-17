Турция ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции — Эрдоган 17 марта, 16:46 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Анкаре, Турция, 17 марта 2023 года (Фото:Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 17 марта, заявил, что страна приступит к ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО, но отдельно от Швеции.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, прибывшим с визитом в Анкару, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, Финляндия приняла все конкретные меры, необходимые для получения членства, и одобрение ее вступления в НАТО может быть вынесено на голосование парламента.



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«Мы решили начать процесс утверждения протокола о вступлении Финляндии в НАТО в нашем парламенте. Я верю, что с членством Финляндии НАТО станет сильнее и таким образом будет играть активную роль в поддержке глобальной безопасности и стабильности», – сказал Эрдоган.

В то же время со Швецией, по его словам, переговоры продолжатся.

"Мы продолжим наши переговоры со Швецией на основе принципов альянса и нашего подхода к борьбе с терроризмом", - сказал он.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех стран-членов НАТО.

Но процесс затянулся на фоне сопротивления Турции. Одна из причин, которые официально называла Анкара, - это курдские сообщества, активно действующие в Финляндии и Швеции, в том числе сообщества, принадлежащие к запрещенной в Турции как террористическая Курдской рабочей партии.

Усложнили процесс и акции с сожжением Корана, прошедшие в Стокгольме.

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В итоге 29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

Кроме Турции, ратифицировать вступление новых членов должна также Венгрия: голосование в венгерском парламенте должно состояться 31 марта.