У Эрдогана сложилось впечатление о «смягчении» позиции Путина в вопросе «диалога с Украиной» 21 октября, 13:31 Реджеп Эрдоган заявил, что такое впечатление у него сложилось после беседы с российским диктатором (Фото:Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что позиция российского диктатора Владимира Путина в вопросе «диалога с Украиной» за последнее время «смягчилась».

Как сообщает агентство Анадолу, об этом он сказал в пятницу, 21 октября, в ходе визита в Азербайджан.

По словам Эрдогана, такое впечатление у него сложилось по итогам последнего телефонного разговора с Путиным.

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В связи с этим он намерен уже в ближайшие дни обсудить с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможность переговоров между Киевом и Москвой.

«В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преград и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир», — заявил турецкий лидер.

В свою очередь Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным после попытки РФ аннексировать временно захваченные украинские территории.

Напомним, что 27 сентября кремлевский режим объявил итоги проведенного там псевдореферендума, нарисовав от 87% до 99% «поддержки» их «вхождения в состав РФ».

В то же время ни Украина, ни остальной цивилизованный мир этот фейковый плебисцит и его результаты не признали.