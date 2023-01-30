«Между нами и Россией есть взаимоуважение». Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным «основаны на честности» 30 января, 11:15 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным «основаны на честности».

Об этом сообщает Hurriyet.

" К примеру, между нами и Россией есть взаимоуважение. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности", — сказал он.

По его словам, Турция может проводить встречи с Россией, Ираном и Сирией.

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«Даже если мы не получаем желаемых результатов, мы встречаемся», — сказал он.

16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Эрдогана, он обсудил с главой кремлевского режима полномасштабную войну России против Украины, зерновой коридор и экспорт аммиака, а также «конкретные шаги» по вопросу помола «российского зерна» в Турции и отправки муки в африканские страны.