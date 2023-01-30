«Между нами и Россией есть взаимоуважение». Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным «основаны на честности»
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным «основаны на честности».
Об этом сообщает Hurriyet.
" К примеру, между нами и Россией есть взаимоуважение. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности", — сказал он.
По его словам, Турция может проводить встречи с Россией, Ираном и Сирией.
«Даже если мы не получаем желаемых результатов, мы встречаемся», — сказал он.
16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщили в пресс-службе Эрдогана, он обсудил с главой кремлевского режима полномасштабную войну России против Украины, зерновой коридор и экспорт аммиака, а также «конкретные шаги» по вопросу помола «российского зерна» в Турции и отправки муки в африканские страны.