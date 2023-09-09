Эрдоган пытается убедить лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования РФ для возобновления зерновой сделки — Bloomberg 9 сентября, 13:23 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Нью-Дели пытается убедить лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования страны-агрессора России для возобновления зерновой сделки, пишет Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Эрдоган добивается этого на закрытых встречах с лидерами стран во время саммита G20.

Переговоры Путина и Эрдогана на прошлой неделе закончились без возобновления зерновой сделки.

Видео дня

По словам трех турецких чиновников, Турция просит мировых лидеров возобновить страхование российских грузов зерна и удобрений на страховом рынке Lloyd’s of London, а также переподключить банки РФ к системе обмена банковскими сообщениями SWIFT.



Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем будут участвовать, в частности, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В понедельник, 4 сентября, Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Ожидалось, что главной темой новой встречи станет зерновой коридор, который блокирует Россия, а также развязанная против Украины полномасштабная война и обмен пленными между Киевом и Москвой. Также СМИ писали, что Эрдоган предложит посредничество в «мирных переговорах» с Украиной.

Путин после встречи с Эрдоганом заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, однако только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

В то же время Эрдоган сказал, что "Украина должна смягчить свою позицию", чтобы зерновое соглашение было восстановлено.