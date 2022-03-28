Стамбул. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ 28 марта, 03:09 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили переговоры России и Украины.

Об этом сообщает Анадолу.

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Эрдоган и Путин договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле.

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«Подчеркнув необходимость скорейшего установления режима прекращения огня и мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, президент Эрдоган заявил, что Турция и дальше будет всячески содействовать этому процессу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил член украинской переговорной делегации Давид Арахамия, следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции 28—30 марта.