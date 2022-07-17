В Иране. Эрдоган намерен встретится с Путиным в начале следующей недели 17 июля, 19:58 Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Сочи, 29 сентября 2021 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале следующей недели отправится в Иран, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.



Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Управление по связям при Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, 19 июля в Тегеране состоится трехсторонний саммит с участием Эрдогана, Путина и президента Ирана Ибрагима Раиси.

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На полях этого саммита запланирована также двусторонняя встреча Эрдогана с Путиным.

11 июля состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященный безопасному вывозу зерна из Украины.

В этот же день турецкие СМИ сообщили о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным, во время которого они обсуждали войну России против Украины и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

По данным ООН, в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

4 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

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