В Иране. Эрдоган намерен встретится с Путиным в начале следующей недели

17 июля, 19:58
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Сочи, 29 сентября 2021 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov)

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Сочи, 29 сентября 2021 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале следующей недели отправится в Иран, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Управление по связям при Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, 19 июля в Тегеране состоится трехсторонний саммит с участием Эрдогана, Путина и президента Ирана Ибрагима Раиси.

Видео дня

На полях этого саммита запланирована также двусторонняя встреча Эрдогана с Путиным.

11 июля состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященный безопасному вывозу зерна из Украины.

Читайте также:

В Стамбуле 13 июля состоялись переговоры о разблокировании черноморского экспорта украинского зерна (Фото:Dado Ruvic / Reuters) Стали известны первые результаты переговоров в Стамбуле о деблокаде экспорта украинского зерна

В этот же день турецкие СМИ сообщили о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным, во время которого они обсуждали войну России против Украины и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

По данным ООН, в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

4 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Переговоры Украина-Россия Иран Реджеп Тайип Эрдоган Блокада Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины экспорт зерна

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Путин и его силы. Что меняется для армии России — три главных аспекта

В прошлый раз я задался вопросом, сможет ли Украина победить, и ответил, что да, хотя еще не ясно, удастся ли ей это. Сейчас хочу подробнее остановиться на том, что привело меня к такому выводу

17 июля, 13:15
Мнения
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

Надвигается «великая российская рецессия»

17 июля, 10:06
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X