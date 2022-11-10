«Важное решение». Эрдоган назвал «положительным шагом» заявление Шойгу об отступлении армии РФ из Херсона
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление Минобороны страны-агрессора РФ об отводе войск из Херсона, заявил, что это «положительный шаг».
Об этом сообщает Тrthaber.
«Решение России по Херсону — это положительное решение, важное решение», — сказал он.
По его словам, посредническая работа Турции «продолжается непрерывно», однако глупо говорить, «когда это кончится».
"Давайте совершим переход от мира, где царит война, к миру, где царит мир", - сказал Эрдоган.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.
Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.