«Важное решение». Эрдоган назвал «положительным шагом» заявление Шойгу об отступлении армии РФ из Херсона 10 ноября, 10:50 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление Минобороны страны-агрессора РФ об отводе войск из Херсона, заявил, что это «положительный шаг».

Об этом сообщает Тrthaber.

«Решение России по Херсону — это положительное решение, важное решение», — сказал он.

По его словам, посредническая работа Турции «продолжается непрерывно», однако глупо говорить, «когда это кончится».

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"Давайте совершим переход от мира, где царит война, к миру, где царит мир", - сказал Эрдоган.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.