«Это будет провокацией». Не стоит настаивать на том, что упавшая в Польше ракета была запущена из России — Эрдоган 16 ноября, 10:08 Эрдоган заявил, что не стоит настаивать на том, что упавшая в Польше ракета была запущена из РФ (Фото:MAST IRHAM / POOL/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не стоит настаивать на том, что упавшая в Польше ракета была запущена из России.

Об этом сообщает The Guardian.

Эрдоган назвал «важными» заявления президента США Джо Байдена о том, что «это не были ракеты российского производства».

«Я думаю, что настаивание на том, что ракеты российского производства будут провокацией. Мы стараемся, по возможности, посадить Россию и Украину за один стол переговоров. В этой связи считаем, что такой метод, как провокации, не является корректным. Путь к миру лежит через диалог», — сказал президент Турции.

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По его словам, он должен «уважать позицию России, которая сказала, что это не ее ракета».

«Для нас это важно», — сказал Эрдоган.

Во вторник, 15 ноября, две, вероятно, российские, ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. В результате российского удара погибли два человека.

МИД Польши заявил, что ракета была «российского производством». Пшеводув расположен примерно в пяти километрах от границы с Украиной.

