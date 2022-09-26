Цель — организовать встречу. Эрдоган продолжит переговоры с Зеленским и Путиным — МИД Турции 26 сентября, 12:54 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет продолжать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Anadolu.

«Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган продолжит переговоры с [Владимиром] Путиным и [Владимиром] Зеленским. Наша цель — организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств», — сказал он.

Видео дня

Министр добавил, что за последствия войны России против Украины «расплачивается весь мир».

По его словам, Турция — одна из немногих стран, продолжающих диалог с Россией.

«Оккупированные ныне земли — это земли Украины», — сказал турецкий министр.

Президент Владимир Зеленский ранее поблагодарил Эрдогана за ведущую роль в освобождении пленных украинских героев и напомнил, что, согласно договоренностям, пять командиров Азовстали будут находиться в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями.

20 сентября Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы дал ему понять, что "готов покончить с этим [полномасштабной войной России против Украины] как можно скорее". Он встречался с Путиным в Узбекистане на фоне стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Зеленский подчеркивал, что со страной-террористом Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.