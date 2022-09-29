Эрдоган призвал Путина «дать шанс» мирным переговорам с Украиной 29 сентября, 21:41 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Brendan Mcdermid)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 29 сентября призвал российского диктатора Владимира Путина «дать еще один шанс» мирным переговорам с Украиной и продлить действие соглашения о зерновом коридоре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию Эрдогана.

Сообщается, что Эрдоган призвал Путина предпринять шаги для снижения напряженности в отношениях с Украиной и продлить соглашение об экспорте украинского зерна.

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«Эрдоган также сослался на планы Москвы по включению четырех украинских областей в состав России, против чего выступает Турция, и попросил Путина дать еще один шанс мирным переговорам», — пишет агентство.

Срок действия зернового коридора при посредничестве ООН и Турции, разрешающего украинские морские перевозки, истекает в конце ноября.

20 сентября Эрдоган заявил, что Путин якобы дал ему понять, что «готов покончить с этим [полномасштабной войной России против Украины] как можно скорее».

Он встречался с Путиным в Узбекистане на фоне стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что со страной-террористом Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

Позже Эрдоган заявил, что продолжит прилагать усилия для завершения полномасштабной войны России против Украины, имея ввиду «телефонную дипломатию».