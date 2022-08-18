«Предложения или ультиматумы». Чего может касаться непубличная часть разговора Зеленского и Эрдогана, который едет от Путина — политолог 18 августа, 14:49 Эксклюзив НВ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время визита президента Турции в Киев, 3 февраля 2022 года (Фото:Пресс-служба ОП)

Политолог Игорь Рейтерович считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст украинскому главе государства Владимиру Зеленскому информацию от российского диктатора Владимира Путина.

«Недавно была встреча Эрдогана и Путина. Есть такая теория, которая имеет право на существование, что, возможно, Эрдоган привезет какую-нибудь информацию от Путина, которую он передаст непосредственно Зеленскому. Мы, конечно, этого не узнаем, это будет сделано не публично», — рассказал в эфире Радио НВ Рейтерович.

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В то же время политолог заметил, что турецкие и российские СМИ начали активно «разгонять» необходимость дипломатического разрешения войны.

«Возможно, какие-нибудь предложения или ультиматумы Эрдоган может передать. Но далеко не факт, потому что Эрдоган играет в свою игру. Ему максимально выгодна ситуация, которая складывается. Он выступает своеобразным посредником и этим посредничеством может заниматься очень долго. Но определенное зондирование почвы по возможным переговорам и взаимоотношениям России и Украины на уровне официальных властей, думаю, состоится», — пояснил Рейтерович.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский встречается во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

В рамках визитов состоится и двусторонняя встреча президентов, которая, как ожидается, продлится около часа.

СМИ прогнозируют, что во Львове Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным.

Политолог Владимир Фесенко призвал не ожидать никаких сенсаций от переговоров.

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