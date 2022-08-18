Во Львове Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным — СМИ

18 августа, 11:33
Эрдоган приедет в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Эрдоган приедет в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Во время визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — отметили журналисты телеканала, ссылаясь на своих собеседников в дипломатических кругах.

Видео дня

Другие детали переговоров не сообщаются.

Издание CNN Turk со ссылкой ан свои источники в РФ сообщает, что Путин намекнул на возможность встречи с Зеленским в день визита Эрдогана в Сочи 5 августа.

Читайте также:
«Это нелюди». Зеленский объяснил невозможность переговоров с РФ

Там уточнили, что позиция РФ касательно возможной встречи двух лидеров начала смягчаться.

«Теперь российская сторона заявила: „Лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты“», — говорится в сообщении издания.

Читайте также:

В Кремле добиваются заключения мира с Украиной, пока обладают неким военным потенциалом (Фото:Коллаж НВ) Тайные сигналы от Путина. Как кремлевский диктатор через турецкого президента пытается выйти на переговоры с Зеленским

18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Гутерреш приехал во Львов накануне.

Эрдоган вылетел из Турции утром 18 августа, его самолет приземлится в Польше, а затем он направится во Львов наземным транспортом.

Турецкая сторона сообщала, что одной из тем их переговоров стану перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой «обсудят все аспекты отношений» Украины и Турции, а затем пройдет саммит в расширенном формате с участием генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Львов Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Строительство магистрального газопровода Baltic Pipe между Норвегией Данией и Польшей (Фото:notesfrompoland.com)
Контрнаступление на Газпром /
Как ЕС может похоронить влияние Путина на газовом рынке и кто поможет в этом
18 августа, 08:16
Экономика
Антираковая диета может снизить риск развития рака примерно на 40%, (Фото:Gabriel Meinert/Unsplash)
Еда как лекарство /
Шесть продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы не заболеть раком
18 августа, 07:00
Питание
По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
18 августа, 06:29
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X