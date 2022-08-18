Во Львове Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным — СМИ 18 августа, 11:33 Эрдоган приедет в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Во время визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники.

«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — отметили журналисты телеканала, ссылаясь на своих собеседников в дипломатических кругах.

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Другие детали переговоров не сообщаются.

Издание CNN Turk со ссылкой ан свои источники в РФ сообщает, что Путин намекнул на возможность встречи с Зеленским в день визита Эрдогана в Сочи 5 августа.

Там уточнили, что позиция РФ касательно возможной встречи двух лидеров начала смягчаться.

«Теперь российская сторона заявила: „Лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты“», — говорится в сообщении издания.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Гутерреш приехал во Львов накануне.

Эрдоган вылетел из Турции утром 18 августа, его самолет приземлится в Польше, а затем он направится во Львов наземным транспортом.

Турецкая сторона сообщала, что одной из тем их переговоров стану перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой «обсудят все аспекты отношений» Украины и Турции, а затем пройдет саммит в расширенном формате с участием генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.



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