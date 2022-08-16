Эрдоган хочет обсудить с Зеленским «дипломатический путь» прекращения войны

16 августа, 23:14
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским хочет обсудить возможность «дипломатического пути» прекращения полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает Управление коммуникаций Турции во вторник, 16 августа.

В канцелярии Эрдогана уточнили, что он посетит Львов с однодневным визитом 18 августа по приглашению главы украинского государства. Президенты Украины и Турции обсудят все аспекты двусторонних отношений. Также пройдет трехсторонний саммит с участием генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, который тоже приедет во Львов.

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«В ходе [саммита] будут рассмотрены потенциальные шаги, направленные на более активное поддержание механизма для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем», — сказано в сообщении.

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Ранее представитель ООН сообщил, что 18 августа во Львов прибудет генсек ООН Антониу Гутерреш. Он планирует обсудить с президентом Украины ситуацию на Запорожской АЭС и «политическое решение» полномасштабной войны, развязанной Россией. 19 августа генсек посетит украинский черноморский порт Одесса.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала страна-террорист Россия. Реджеп Эрдоган не раз говорил, что его страна готова провести переговоры президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

5 августа Эрдоган встретился с Путиным в Сочи. Ранее он говорил, что у западных политиков «неправильный подход» к главе кремлевского режима.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры Львов Реджеп Тайип Эрдоган Зерно Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

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