Эрдоган предложил Путину посредничество Турции в вопросе Запорожской АЭС 3 сентября, 13:43 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото:Спутник/Вожеслав Прокофьев/Пол via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может быть посредником относительно вопроса Запорожской АЭС, захваченной оккупантами РФ.

Он предложил это российскому диктатору Владимиру Путину во время телефонного разговора в субботу, 3 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на офис Эрдогана.

Также турецкий лидер и глава Кремля обсудили экспорт украинского зерна и решили продолжить строительство атомной станции Аккую, трудности, с которым возникли в этом году. В конце июля оператор строительства Akkuyu Nukleer AS, контролируемая Росатомом, внезапно сменила генерального подрядчика. Вместо турецкой IC Ictas им стала компания TSM Enerji, которую контролируют россияне.

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Турецкий подрядчик назвал такие действия незаконными и пообещал подать иски в суды Великобритании и Турции. В середине августа стало известно, что строительство станции фактически остановилось.

Все вопросы подробнее Эрдоган и Путин договорились обсудить во время встречи в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества 15−16 сентября.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались несколько представителей миссии (из останется двое). Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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