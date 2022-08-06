«В этой войне победителя не будет». Эрдоган снова предложил провести встречу Путина и Зеленского в Турции

6 августа, 15:46
Эрдоган выступает за переговоры между Украиной и Россией (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Эрдоган выступает за переговоры между Украиной и Россией (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна готова провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Эрдоган заявил по итогам встречи с Путиным в Сочи, передает Anadolu.

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«Инициатива по экспорту украинского зерна Черным морем является последним глобальным примером этого [диалога с Россией]. Сейчас важно реализовать план здоровым способом и трансформировать позитивную атмосферу в конкретные шаги по возвращению к переговорам в Стамбуле. Я изначально отмечал, что в войне в Украине не будет победителя. Несмотря на трудности, я также сохраняю твердую веру в то, что кризис будет разрешен за столом переговоров», — сказал Эрдоган.

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Он добавил, что снова предложил Путину провести переговоры с Зеленским в Турции.

«Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом с Россией во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру», — добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли ожидать прекращения огня Украиной и Россией, Эрдоган заявил, что «здесь большое значение имеет подход сторон».

«Нет никаких причин, почему этого [прекращения огня] не должно произойти на данный момент», — сказал Эрдоган.

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Ранее Bloomberg писала, что Россия рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как потенциального посредника в переговорах с Украиной.

Bloomberg напоминает, что Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала нашей стране оружие, но воздерживается от присоединения к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт российских энергоносителей.

5 августа Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что у западных политиков «неправильный подход» к главе кремлевского режима.

https://www.youtube.com/watch?v=XRz1KGZ-5Mg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам только в том случае, если страна-агрессор готова положить конец войне.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Редактор: София Лазарова

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