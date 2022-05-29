Эрдоган завтра позвонит Путину и Зеленскому 29 мая, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Эрдоган проведет отдельные телефонные разговоры с Зеленским и Путиным (Фото:REUTERS / Florion Goga)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник, 30 мая, у него запланированы отдельные телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Как сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu, турецкий президент рассказал об этом журналистам на борту президентского самолета поздно вечером 28 мая, возвращаясь из Баку.

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Эрдоган заявил, что, прежде всего, озвучит свою просьбу хранить каналы для диалога и дипломатии, чтобы иметь возможность достичь мира в Украине путем переговоров.

Накануне с Путиным разговаривали канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Разговор длился 80 минут. Макрон и Шольц призвали российского диктатора к немедленному перемирию, выводу российских войск с территории Украины, а также к серьезным прямым переговорам с президентом Зеленским и «поиску дипломатического разрешения конфликта».

Турция сыграла главенствующую роль в переговорном процессе между Россией и Украиной после начала полномасштабной войны 24 февраля. В Стамбуле 29 марта состоялся очный раунд переговоров между делегациями Украины и России, на которых выдвигалась идея отказа Украины от вступления в НАТО в обмен на реальные гарантии безопасности от стран Совбеза ООН. Однако после этого ход переговоров затормозился, поскольку Россия приняла курс на дальнейшие попытки захватить Украину военным путем.

28 апреля Эрдоган разговаривал с Путиным телефоном, попросив его поразмышлять над возможностью проведения переговоров с Украиной при посредничестве Турции. За два дня до этого президенты России и Турции обсуждали вопросы Украины в телефонном разговоре. Перед этими разговорами Эрдоган звонил по телефону Зеленскому, чтобы узнать его позицию.

В конце апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться лично уже в ближайшее время.

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