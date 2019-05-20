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Эрдоган пожаловался на давление зарубежных партнеров

Вчера, 05:38
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Эрдоган пожаловался на давление зарубежных партнеров - фото

Kayhan Ozer/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Турцию осуществляется международное давление.

Об этом сообщает Anadolu.

«События последних шести лет доказали, что отношение к турецкому народу не изменилось. Давление на Турцию не прекращается», — заявил Эрдоган.

Президент отметил, что руководство страны «прекрасно понимает кто именно стоит за колебанием курса валют, повышением процентных ставок, ростом инфляции, антитурецкой атмосферой на международных рынках».

Теги:   Реджеп Тайип Эрдоган Турция

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