Эрдоган пожаловался на давление зарубежных партнеров Вчера, 05:38 606 Цей матеріал також доступний українською Kayhan Ozer/Presidential Press Office/Handout via REUTERS Реджеп Тайип Эрдоган Kayhan Ozer/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Турцию осуществляется международное давление.

Об этом сообщает Anadolu.

«События последних шести лет доказали, что отношение к турецкому народу не изменилось. Давление на Турцию не прекращается», — заявил Эрдоган.

Президент отметил, что руководство страны «прекрасно понимает кто именно стоит за колебанием курса валют, повышением процентных ставок, ростом инфляции, антитурецкой атмосферой на международных рынках».