Эрдоган пожаловался на давление зарубежных партнеров
Вчера, 05:38
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Турцию осуществляется международное давление.
Об этом сообщает Anadolu.
«События последних шести лет доказали, что отношение к турецкому народу не изменилось. Давление на Турцию не прекращается», — заявил Эрдоган.
Президент отметил, что руководство страны «прекрасно понимает кто именно стоит за колебанием курса валют, повышением процентных ставок, ростом инфляции, антитурецкой атмосферой на международных рынках».
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