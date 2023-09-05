Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что не видит «обнадеживающей перспективы мира на горизонте» 5 сентября, 17:52 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Путиным заявил, что не видит «обнадеживающей перспективы мира». Об этом сообщает издание Milliyet.

Эрдоган, в частности, сообщил журналистам, что Турция тесно контактирует с ООН по вопросу зернового соглашения, а он в этом месяце встретится с генсекретарем ООН и обсудит с ним эту тему. По его словам, он обсуждал с главой кремлевского режима предложения ООН по тому, как возобновить работу зернового коридора. Турецкий президент верит, что «в короткие сроки мы достигнем хорошего результата, который оправдает ожидания».



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Эрдоган также сказал, что Турция «с первого дня защищала мир, диалог и дипломатию», но сейчас «на горизонте нет никакой обнадеживающей перспективы мира». Он повторил, что Турция «готова внести свой вклад» и выступить посредником, а также — что война должна закончиться «справедливым и прочным миром на основе международного права».

4 сентября Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Глава кремлевского режима после встречи заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт агропродукции страны-агрессора.

В то же время Эрдоган объявил, что «Украина должна смягчить свою позицию», чтобы зерновое соглашение было восстановлено.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого подчеркнул, что Украина не должна быть заложником российского шантажа, когда страна-агрессор «создает проблемы, а потом приглашает всех их решать».

Россия сорвала зерновое соглашение, которое позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия, 17 июля, и начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города.