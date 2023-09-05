После встречи с Путиным. Эрдоган проведет заседание правительства, обсудят его визит в Россию 5 сентября, 11:04 Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание правительства страны после своего визита в Россию и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает TRT Haber.

Оно состоится во вторник, 5 сентября.

На встрече обсудят встречу Эрдогана с Путиным «во всех ее аспектах».

Помимо событий во внутренней и внешней политике Турции, обсудят также ситуацию в экономике.

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В понедельник, 4 сентября, Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Ожидалось, что главной темой новой встречи станет зерновой коридор, который блокирует Россия, а также развязанная против Украины полномасштабная война и обмен пленными между Киевом и Москвой. Также СМИ писали, что Эрдоган предложит посредничество в «мирных переговорах» с Украиной.

Путин после встречи с Эрдоганом заявил, что Россия готова подумать о возобновлении зерновой сделки, однако только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

В то же время Эрдоган сказал, что "Украина должна смягчить свою позицию", чтобы зерновое соглашение было восстановлено.