Эрдоган заявил, что хочет поговорить с Путиным о прекращении войны РФ против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским планирует поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщило Радио Свобода в четверг, 5 ноября, со ссылкой на стенограмму беседы Эрдогана с журналистами во время его перелета из Южной Кореи.

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В частности, Эрдоган хочет обсудить усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

По его словам, в настоящее время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие «ответственные чиновники» ведут переговоры с Украиной и РФ о возможной встрече представителей двух государств на турецкой территории.

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Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган встречались 31 октября в ходе визита Зеленского в Турцию. Накануне встречи Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция готова присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией с целью прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции, если она сможет организовать такую встречу.

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. По этому поводу Владимир Зеленский 4 ноября провел полуторачасовую беседу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.