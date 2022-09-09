Эрдоган посетит Вашингтон для возможной встречи с Байденом — Reuters 9 сентября, 16:24 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце сентября, чтобы обговорить отношения Турции и России, оружие США и войны в Украине и Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам чиновника, Эрдоган как ожидается, посетит Вашингтон в конце сентября.

Отношения между Турцией и Грецией, которые привели к хронической напряженности в восточном Средиземноморье, также, вероятно, станут предметом обсуждения, сказал чиновник.

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Как пишет Reuters, в последний раз Байден и Эрдоган встречались в конце июня в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, где Турция сняла вето с Финляндии и Швеции по вступлению в Альянс.

После этого саммита Байден сказал, что Соединенные Штаты поддерживают продажу истребителей F-16 Турции, и что он уверен, что одобрение Конгресса, необходимое для продажи, может быть получено.

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«После последней встречи с Байденом администрация США предприняла шаги, как мы требовали, по некоторым важным вопросам, таким как F-16. Я думаю, что произойут подобные вещи», — сказал турецкий чиновник.

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