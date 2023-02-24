Зеленский побеседовал с президентом Турции. Эрдоган готов приблизить мир на основе «прекращения огня» 24 февраля, 17:46 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 24 февраля.

Об этом сообщили в администрации президента Турции.

Лидеры обсудили ситуацию в Украине на фоне первой годовщины с начала полномасштабного вторжения России и последствия разрушительных землетрясений в Турции.

Видео дня

«Президент Эрдоган заявил о готовности Турции внести любой вклад в приближение мира и урегулирование ситуации на основе прекращения огня и переговоров», — заявили в Анкаре.

После полномасштабного вторжения РФ Эрдоган поддерживает связь и с президентом Зеленским, и с главой Кремля Владимиром Путиным. Он предлагает роль посредника. Также президент Турции говорил, что хочет создать специальный гуманитарный коридор, по которому в страну будут прибывать раненые в результате боевых действий в Украине.

В Офисе президента предложения Анкары относительно «прекращения огня» Россией критиковали.