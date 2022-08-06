«Это принесет выгоду обеим сторонам». Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

6 августа, 16:03
Эрдоган подтвердил, что будет платить России за газ в рублях (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Эрдоган подтвердил, что будет платить России за газ в рублях (Фото:Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа подтвердил, что он и российский диктатор Владимир Путин накануне достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.

«Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу

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Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Путин договорился с Эрдоганом о частичной оплате за российский газ в рублях. В Анкаре эту информацию на тот момент не комментировали.

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5 августа Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что у западных политиков «неправильный подход» к главе кремлевского режима.

Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала нашей стране оружие, но воздерживается от присоединения к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт российских энергоносителей.

23 марта российский диктатор Владимир Путин поручил перевести расчеты по поставкам газа в «недружественные страны» в рубли. Своим указом Путин обязал компании из таких стран, прежде всего европейских, открывать в Газпромбанке два счета — один в евро и один в рублях — и предупредил, что платежи за газ не будут засчитываться, пока евро не будет конвертирован в рубли.

https://www.youtube.com/watch?v=XRz1KGZ-5Mg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

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